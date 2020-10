Brownies in de brievenbus: Dear Brownie levert nu ook in België

Wie zin heeft in een brownie, hoeft niet meer zelf met beslag en mixer aan de slag: bij Dear Brownie kan je dertien verschillende soorten brownies gewoon online bestellen. Die worden dan in een speciaal doosje geleverd met de post. “We merkten dat mensen veel thuis zaten en toch iets lekkers wilden bestellen”, aldus Alex Mensen. Hij richtte Dear Brownie in mei dit jaar op in Nederland. “Het idee van Dear Brownie lag al een tijdje op de plank, maar toen de coronacrisis toesloeg, dacht ik: het is nu of nooit.”

Elk doosje is anders

In eerste instantie leverde Dear Brownie enkel in Nederland, maar sinds een maand komen de brownies ook naar België, Duitsland, Frankrijk en Groot-Brittannië. De brownies worden in Nederland gemaakt, via een koerierdienst naar een lokaal verdeelpunt gebracht, en daar op de post gedaan. “Het hangt van de post af hoe lang het duurt vooraleer je je brownies in de brievenbus krijgt, maar in principe wordt het de volgende dag geleverd", aldus Mensen. “Het unieke is dat de klant zelf kan kiezen welke smaken hij in zijn doosje wil: we hebben de keuze uit dertien smaken, dus elk doosje is anders. Het gaat over het totaalplaatje: hoe de brownies verpakt zijn, hoe ze geleverd worden, de verschillende smaken die je kan kiezen,... Het zijn meerdere facetten die het product maken.” Een box met 12 brownies kost 19 euro.