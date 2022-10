Bronzen boomwortels bezetten museumsokkel die al 130 jaar leeg staat: “Ze zullen meegroeien met de stad”

Antwerpen Sterren­chef Bart de Pooter (54) over de sluiting van zijn Pastorale eind dit jaar: “Er staan nog unieke dingen te gebeuren”

Het tweesterrenrestaurant Pastorale in Reet sluit eind december na 30 jaar definitief de deuren. In ruil krijgt Antwerpen er twee nieuwe restaurants van Bart de Pooter (54) bij. De chef hoopt nog een laatste keer zijn klanten te mogen verwelkomen in ‘zijn eerste kindje’. “Ondernemen betekent ook zichzelf voortdurend aanpassen.”

27 oktober