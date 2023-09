Bromfietser rijdt door glazen hoteldeur; man loopt slechts lichte verwondingen op

“Helaas nog brandend actueel”: MAS voegt expo over tweede wereldoor­log toe aan vaste collectie

De nieuwe expo ‘Stad in oorlog. Antwerpen, 1940-1945’ is dit weekend geopend in het MAS. Deze nieuwe vaste expo toont de impact van de tweede wereldoorlog op Antwerpen en haar inwoners. De stad werd bijzonder zwaar getroffen. Door het militaire geweld, de Jodenvervolging en de naziterreur vielen minstens 25.000 doden. Pakkende persoonlijke verhalen maken dit belangrijk deel van de geschiedenis tastbaar in de nieuwe tentoonstelling.