Bromfiets in brand gestoken op Koxplein in Borgerhout: “Het leek wel oorlog”

BorgerhoutDe hulpdiensten in Antwerpen werden kort na middernacht opgeroepen voor een brand van een bromfiets aan het Koxplein in Borgerhout. Volgens getuigen werden er in de omgeving letterlijk honderden vuurpijlen en bommetjes afgeschoten. Op de beelden is ook duidelijk te zien hoe de politie met verschillende manschappen de omgeving afzet met het het schild en de matrak in aanslag.