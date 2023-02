Brokkenpiloot laat spoor van vernieling achter op Jan Van Rijswijcklaan

De man kon bovendien geen geldige verzekeringspapieren voorleggen. Zijn wagen werd samen met zijn rijbewijs in beslag genomen. Minstens één van de geparkeerde voertuigen die hij had geraakt was niet meer rijvaardig. En dat was niet de laatste vaststelling.

In de Ter Heydelaan in Deurne werd zondagavond een voertuig achtergelaten in het midden van de weg na een aanrijding met een geparkeerde wagen. Een getuige had gezien hoe de bestuurder na het ongeval de benen nam. De politie kon de broer van de eigenaar aantreffen in diens woning, niet ver van de plaats van het incident. Die gaf aan dat zijn broer de sleutel had achtergelaten en zich effectief uit de voeten had gemaakt. Ook in dit voertuig konden geen geldige papieren worden aangetroffen, waarop de politie het in beslag nam.