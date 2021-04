Broers Steveniers vallen elkaar in de armen op proces van freefighters, aanklager vraagt twee jaar cel voor persfotograaf die vechters aanvuurde

AntwerpenDe jongste een drugscrimineel, de oudste persfotograaf voor De Standaard. Op de laatste dag van het proces over de verboden freefights gingen de broers Steveniers allebei voor de vrijspraak. Volgens zijn advocaat was Sebastian enkel aanwezig om beelden te maken voor een documentaire. Alleen bleken de vechters daar niet van op de hoogte. “Wat had hij moeten zeggen tegen die vechters toen hij een foto nam? ‘Say cheese?’ Hij fotografeerde geen stillevens hè.”