Broers Miguel en Gregory Dheedene nemen fakkel over bij Antwerps modebedrijf Fashion Club 70

Miguel en Gregory worden respectievelijk CEO en COO van het modebedrijf. Het bedrijf is bekend terrein voor de broers Dheedene. Beiden zijn al decennia werkzaam als commercieel directeur. Sinds hun tienerjaren zijn de twee broers betrokken bij het bedrijf van hun vader. “Fashion Club 70 is altijd een familiebedrijf geweest en zal het op deze manier ook nog voor lang blijven. In de toekomst zal ik erg betrokken blijven bij de activiteiten van het bedrijf als oprichter en vertegenwoordiger", aldus Luc Dheedene.

Fashion Club 70 is verantwoordelijk voor het verdelen van meer dan 50 luxemerken in de Benelux. Doorheen de jaren heeft Fashion Club 70 ook zelf geïnvesteerd in retailactiviteiten met winkels als Liu Jo en 7 For All Mankind, en de multibrand luxeboetieken Verso Antwerpen en Verso Knokke. Fashion Club 70 investeerde ook in horeca: de familie Dheedene is bekend van Mattherhörn en Matterhörn Sud, ijssalon Gelato Giuliano en Verso Café. Die laatste maakte niet zo lang geleden plaats voor de komst van Blueness, een tweede culinaire samenwerking tussen Fashion Club 70 en Sergio Herman. Beiden openden ervoor al het sterrenrestaurant Le Pristine.