Broers krijgen celstraffen tot vijf jaar voor steekpartij na caféruzie

AntwerpenDe correctionele rechtbank van Antwerpen heeft Mounir B. (33) woensdag veroordeeld tot vijf jaar cel voor poging tot doodslag. Hij had vorige zomer een man in de buik gestoken, nadat die betrokken was geraakt in een banale caféruzie met zijn broer Badre B. (37). Restauranthouder Badre B. kreeg als mededader vier jaar cel, waarvan de helft met uitstel.

De uitbater van een bar aan de Oude Koornmarkt in Antwerpen had op 11 augustus problemen met enkele dronken klanten, onder wie Badre B. Hij vroeg hen om te vertrekken, maar ze weigerden. Vier vaste klanten kwamen de uitbater te hulp en vroegen hen eveneens om de zaak te verlaten. Het kwam tot een schermutseling tussen Badre B. en een vriend van het latere slachtoffer. Badre B. kwam daarbij ten val. Toen hij overeind kwam, wilde hij opnieuw de confrontatie aangaan, maar werd hij tegengehouden door het slachtoffer.

Badre B. vertrok daarop samen met een kameraad, wat ook op camerabeelden te zien is. Vijftien minuten later keerden ze terug naar de bar, waar het slachtoffer en zijn vrienden net gingen vertrekken. Badre B. kreeg opnieuw een discussie met de vriend van het latere slachtoffer. Hij trok een mes, maar werd door zijn kameraad weggetrokken.

De beklaagde belde vervolgens naar zijn broer Mounir B. en vroeg hem te komen. Badre B. ging daarna terug richting het slachtoffer en zijn vrienden. Hij had volgens hen geroepen dat ze “nu wel zouden zien wat er ging gebeuren”. Niet veel later kwam Mounir B. ter plaatse. Hij had een mes vast en liep meteen naar het groepje vrienden. Een van hen verdedigde zich met een kapot geslagen flesje, een andere met een stoel. Het slachtoffer kreeg evenwel een messteek in de buik. Zijn lever werd net niet geraakt.

Volgens de vrienden van het slachtoffer had Badre B. smalend gereageerd met de woorden: “Ik had toch gezegd dat jullie het wel zouden zien.” Hij had zijn broer aangemoedigd om ook hen neer te steken. De broers liepen daarna weg, maar konden snel geïdentificeerd en gearresteerd worden. Beide werden vervolgd voor poging tot moord, De procureur had voor Mounir B. zeven jaar cel en voor Badre B. zes jaar cel geëist.

Mounir B. beweerde dat hij geen mes had meegenomen. Tijdens de schermutseling was er een mes op de grond gevallen, hij had het opgeraapt en het slachtoffer was er tegen gelopen. Het was nooit zijn bedoeling om iemand ernstig te verwonden. Zijn advocaat had een herkwalificatie naar opzettelijke slagen en verwondingen gevraagd.

De rechtbank vond de verklaring van Mounir B. ongeloofwaardig en in tegenstrijd met de camerabeelden en de getuigenverklaringen. De intentie tot doden werd bewezen verklaard, maar niet de voorbedachtheid. De feiten werden daarom geherkwalificeerd naar poging tot doodslag.

“Oorzaak van gebeuren”

De advocaat van Badre B. had de vrijspraak gevraagd omdat zijn cliënt niets zou hebben bijgedragen aan de feiten. Badre B. zelf had de rechtbank gesmeekt hem niet naar de gevangenis te sturen. Hij is zaakvoerder van twee goeddraaeiende eetzaken, waaronder het restaurant Morso op de Suikerrui.

“Het had nooit zo ver mogen komen. Stuur ons niet voor jaren naar de gevangenis. Wij werken hard en onze zaken draaien goed”, smeekte Badre B. tijdens het proces.

De rechtbank komt daar deels aan tegemoet maar de gevraagde vrijspraak voor BAdre B. zit er niet in. Hij krijgt vier jaar celstraf waarvan de helft met uitstel. Dat betekent dat hij waarschijnlijk zijn straf met een enkelband thuis kan uitzitten. Volgens de rechtbank was Badre B. de oorzaak van het gebeuren en riep zijn broer ter plaatse. Er werd in het vonnis ook verwezen naar wat hij volgens de getuigen allemaal had geroepen.

De rechtbank vond dat de feiten van een bijzonder agressieve ingesteldheid getuigden. De beklaagden moeten het slachtoffer een provisionele schadevergoeding van 5.000 euro betalen. Er werd ook een deskundige aangesteld om zijn definitieve schade te begroten.

