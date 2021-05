Broer vrijgesproken voor diefstal van 25.000 euro van ‘matrassenkoning’ Jerry Coeman: “Hopelijk vindt justitie nu moed om moord voor assisen te brengen”

Patrick Coeman is in beroep vrijgesproken voor de diefstal van 25.000 euro uit de woning van zijn ouders. Het geld was bestemd voor de weduwe van zijn vermoorde broer en zakenman Jerry Coeman, maar werd bij een inbraak ontvreemd. In eerste aanleg was hij veroordeeld tot 1 jaar cel voor die inbraak. “Laat deze vrijspraak het einde zijn van een drieënhalfjaar durende nachtmerrie”, reageert Patrick Coeman.