Broer (1,5) en zus (9) op step sterven bij ongeval met vrachtwagen in Antwerpen

Antwerpen 26 jaar en een camping uitbaten? Dorien Nuyts van City Camping Antwerp doet het met plezier: "Voor mij hoeft kamperen allemaal niet zo fancy te zijn”

21 augustus Het eerste gezicht dat je ziet als je de poort van City Camping Antwerp binnenstapt, is dat van Dorien Nuyts (26). Zij heeft de touwtjes in handen op de stadscamping, die sinds 1 april kampeerders uit binnen- en buitenland ontvangt op Linkeroever. Een droom die uitkomt voor de Antwerpse. In één van de gezellige zithoekjes van de camping doet ze haar verhaal. “Rechteroever is al hip genoeg, laat het hier dan maar het charmante, iets simpelere deel van de stad zijn.”