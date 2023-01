Britse zanger Morrissey komt in maart naar Antwerpse Stadsschouwburg

Morrissey werd in de jaren tachtig wereldberoemd als zanger van The Smiths, een van de invloedrijkste Britse bands ooit. De groep hield het midden tussen pop en new wave en leverde met onder meer Meat is Murder en The Queen Is Dead tal van succesalbums af. Het grote publiek kent The Smiths vooral van de krakers Bigmouth Strikes Again en There Is a Light That Never Goes Out. Na het uiteenvallen van The Smiths begon Morrissey een succesvolle solocarrière.