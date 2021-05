“Bricoleur in ‘t zwart’ vergat oude gasleiding af te sluiten”: beklaagde explosie Paardenmarkt schuift alle schuld van zich af

AntwerpenDe slachtoffers van de dodelijke ontploffing op de Paardenmarkt vroegen op het proces deze ochtend dat de enige verdachte Hamdi C. zijn verantwoordelijkheid opneemt. Het deskundigenverslag is duidelijk: een oude gasleiding was onbegrijpelijk genoeg niet afgesloten na de plaatsing van een nieuwe gasketel. Hamdi C. beweert dat de plaatsing werd uitgevoerd door de erkende installateur ‘Marc’. Hij heeft geen familienaam van die Marc, kan geen facturen, laat staan een keuringsverslag voorleggen. De procureur vordert een straf van 18 maanden, waarvan de helft met uitstel, tegen Hamdi C.

“Gebricoleer in ‘t zwart, typisch voor een huisjesmelker”, zei advocaat Walter Damen die de nabestaanden van de verongelukte Paul Van Laerhoven bijstond vanmorgen bij de opening van het proces over de ontploffing op de Paardenmarkt. Bij die enorme gasontploffing kwam naast de 39-jarige Paul Van Laerhoven ook de Afghaanse jongeman Sahil Noor Ahmad (26) om het leven.

Het proces belooft een ingewikkeld debat te worden tussen de advocaten van enige verdachte Hamdi C. uit Sint-Niklaas, de huiseigenaars familie D.C. en verschillende verzekeringsmaatschappijen. De slachtoffers hebben geen boodschap aan de vuistdikke stapels papier met technische analyses. Voor hen is het redelijk eenvoudig.

Volledig scherm De Paardenmarkt 2 dagen na de ontploffing © Klaas De Scheirder

Advocaat Walter Damen vatte het rapport van de gerechtsdeskundige samen. Huurder Hamdi C. liet de oude gasketel vervangen door een nieuwe condensatieketel. De oude leiding werd niet afgebroken. Er werd geen eindstop geplaatst en de hendel werd niet verzegeld. Zo kon het gas zich ophopen op de eerste verdieping tot aan de fatale ontploffing.

Quote Niemand heeft dit ongeluk gewild. Ik zou u willen vergeven, maar hoe kan ik dat als u uw verantwoor­de­lijk­heid niet opneemt? Fréderic Monsieur

Walter Damen: “Elke erkende installateur weet hoe je een oude installatie moet uitschakelen. Dat kost hooguit 200 euro. Maar huisjesmelker Hamdi C. wilde met het gebouw op de Paardenmarkt zo veel mogelijk geld verdienen. Dan bricoleer je zelf of laat je iemand bricoleren aan de gasinstallatie.”

Volledig scherm Verdachte Hamdi C. liet de oude gasketel vervangen door een nieuwe condensatieketel in het bewuste pand Paardenmarkt 101. © Photo News

Slachtoffer Fréderic Monsieur die zijn partner Paul Van Laerhoven verloor en zelf als bij wonder maar licht gewond raakte, richtte zich tot verdachte Hamdi C. “Niemand heeft dit ongeluk gewild. Ik zou u willen vergeven, maar hoe kan ik dat als u uw verantwoordelijkheid niet opneemt?”

Pizzabakker

Ook andere burgerlijke partijen vroegen de rechters om het proces niet te laten uitdraaien op een hoogdravend technisch debat, boven de hoofden van de slachtoffers.

Dat zei ook advocaat Mathias De Daele die slachtoffer Zakir Yanobi bijstaat. De jongeman overleefde de ramp maar verloor wel zijn beste vriend Sahil. De Afghaanse jongeman Sahil Noor Ahmad (26) was op bezoek bij Yanobi en was eten aan het klaarmaken.

Quote Hamdi C. onderver­huur­de de kamers aan woekerprij­zen hoewel dat uitdrukke­lijk verboden was. Hamdi C. inde zo maande­lijks 3.000 euro terwijl hij zelf het hele gebouw huurde aan 1.000 euro.

Advocaat De Daele: “De gasinstallatie is niet professioneel en ‘in het zwart’ uitgevoerd. En de verhuurder Hamdi C. wist van de gasproblemen want verschillende bewoners hadden hem de dagen voor de ontploffing verwittigd. Zo ingewikkeld en moeilijk is deze zaak dus niet.”

Veel slachtoffers vertelden dat zij in het pand aan de Paardenmarkt nr 101 waren terechtgekomen omdat zij elders geen betaalbare huurwoning vonden. Verdachte Hamdi C. onderverhuurde de kamers aan woekerprijzen hoewel dat uitdrukkelijk verboden was door de eigenaars van het gebouw. Hamdi C. inde zo maandelijks 3.000 euro terwijl hij zelf het hele gebouw huurde aan 1.000 euro. Hamdi C. kwam het huurgeld elke maand cash ophalen. Ook de waarborg moest cash worden overhandigd. Verschillende onderhuurders hadden zelfs geen contract.

Volledig scherm Pizzabakker Antonio Caria © Photo News

Zo was er pizzabakker Antonio Caria die op de derde verdieping woonde. Bij de ontploffing stortte hij tien meter naar beneden en werd pas uren later door de brandweer van onder het puin bevrijd. De aangrijpende beelden van zijn redding gingen het land rond door de tv-uitzending “Helden van Hier, de brandweer Antwerpen.” De man is sinds de ontploffing werkloos. Door kwetsuren aan zijn rechterhand en aan zijn rug kan hij geen pizza’s meer bakken. Antonio legde de rechter uit dat hij voortaan leeft van een OCMW-uitkering.

Ook de stad Antwerpen eiste een schadevergoeding van verdachte Hamdi C. en zijn verzekeringsmaatschappij. Het stadsbestuur moest dagenlang puinruimen en moest de aanpalende gebouwen stutten. Daarvoor werd de privéfirma Aertsen ingeschakeld. De advocaat van de stad betreurde dat de verzekeringsfirma “zowat elke euro tracht af te romen” van de ingediende schadeclaims.

18 maanden celstraf

De procureur legde uit waarom hij enkel verdachte Hamdi C. vervolgde. De twee onderhuurders Hassan en Ahmed A. hadden wel degelijk een nieuwe gasketel op het gelijkvloers geïnstalleerd maar die vervanging had volgens de deskundige niets te maken met de uiteindelijke ontploffing die ontstond op de eerste verdieping. De oorzaak daarvoor lag bij de oude gasleiding die iemand terug had opengedraaid.

Ook eigenaar van het gebouw, Patrick D.C., treft geen schuld. Hij draagt wel de eindverantwoordelijkheid voor de veiligheid en het onderhoud in het gebouw. Maar huurder Hamdi C. had Patrick D.C. nooit in kennis gesteld van de problemen met de gasleiding.

De procureur: “Eigenaar Patrick D.C. is een professionele installateur. Mocht hij over de problemen zijn ingelicht, dan had hij zeker onmiddellijk actie ondernomen.”

De procureur oordeelde dat Hamdi C. dus de enige verdachte is die door zijn “geldzucht en gemakzucht” fouten heeft begaan en daardoor de ontploffing heeft veroorzaakt. Hij vorderde tegen de man een gevangenisstraf van 18 maanden waarvan de helft effectief.

De verdediging van Hamdi C. komt volgende woensdag aan het woord.

Bekijk ook: