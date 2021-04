Brave start van de Ronde van Vlaanderen in Antwerpen: “Twee jaar geleden was het leuker”

Antwerpen Vier arresta­ties na tumult op plein in Antwerpen: politie zet honden in om tientallen jongeren te verjagen

11:53 Aan de Leopold de Waelplaats in Antwerpen is de politie zaterdagavond tussenbeide gekomen omdat ter hoogte van het Museum van Schone Kunsten enkele tientallen mensen de coronamaatregelen overtraden. Toen de politie tot controle overging, ontstond er tumult. Er werden vier mensen gearresteerd. “Hardhandig optreden zou betekenen dat we grijpen naar de wapenstok of de pepperspray of dat we een omsluiting uitvoeren zoals bij de militaire eenheid.”