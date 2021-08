Brandweerposten Lint en Edegem rouwen om overlijden van brandweerman op rust: “Swa was een gouden man”

Donderdagmiddag kregen de hulpdiensten een melding van een ongeluk aan een appartementsgebouw in de Kardinaal Cardijnlaan. Een man was er van de eerste verdieping gevallen. Het bleek om François Van Leemput te gaan, een brandweerman op rust van brandweerpost Lint. “Onze ploegen werden opgeroepen om de tent te plaatsen in afwachting van de politiediensten. Dat maakte het eens zo zwaar”, zegt Hans Bervoets van de brandweerpost van Edegem. François had vermoedelijk een beroerte gekregen en daardoor een ongelukkige val gemaakt.

François was bijna 40 jaar in dienst bij de brandweer van Lint. In februari 2020 ging hij met pensioen, maar wegens corona werd zijn afscheidsviering uitgesteld. “We waren volop bezig met die voorbereidingen, maar door de aanhoudende maatregelen werd dit feest steeds uitgesteld. Het maakt het des te moeilijker dat hij nooit een mooi afscheid heeft gekregen”, vertelt Bervoets. De afscheidsplechtigheid van François zal, op vraag van de familie, doorgaan in intieme kring, maar de brandweermannen van Edegem en Lint gaan de dienst volgen via een livestream. “We zullen daarvoor samenkomen in de post van Lint. Als de rouwwagen de begraafplaats passeert vormen we een erehaag.”

François, ook wel Swake genoemd, was graag gezien bij alle collega’s. “Hij was een rustige en joviale collega. Hij was ook enorm met zijn job begaan. Voor zijn examen met de ladderwagen had hij zo hard getraind dat hij met grote onderscheiding geslaagd was”, zegt zijn collega Jozef Troch. “Swa was iemand waar je altijd op kon rekenen. Hij stond klaar voor iedereen en was aanwezig op alle opendeurdagen en festiviteiten. Het was een gouden man die het niet verdient om te sterven door zo’n spijtig ongeval. We zullen hem allemaal enorm missen”, zegt Hans Bervoets.

François Van Leemput in zijn eerste jaren bij brandweer zone Lint. © Brandweer Zone Rand