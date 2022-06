Brandweerkazerne Kielsevest onzeker? AG Vespa trekt bouwvergunning in na bezwaren buurtbewoners

AntwerpenAG Vespa, het stedelijk vastgoedbedrijf, heeft de bouwvergunning voor de bouw van een brandweerkazerne en kantoren aan de Kielsevest ingetrokken. “Een echte schande dat men eerst alle groen en twee waardevolle woningen tegen de vlakte gooit om dan te beseffen dat de bouwvergunning niet in orde is”, klinkt het in de buurt.

De huidige brandweerkazerne in de Paleisstraat is uitgeleefd. De stad onderzocht een paar alternatieven, maar besliste om een nieuw complex op te trekken aan de Kielsevest. Daarvoor moest wel een stuk groen tussen de Singel en de Brederodewijk verdwijnen. De buurt verenigde zich in het comité ‘Kielse Reddingsvest’.

Het protest belette niet dat begin dit jaar de bomen en de struiken werden gerooid. Vorige maand volgden de twee officierswoningen, een overblijfsel van de Brialmontperiode (met een fortengordel) in Antwerpen.

“Dit doet pijn”

Vanuit de buurt vertrokken een honderdtal bezwaarschriften tegen de nieuwbouw naar de stad. “Zonder dit protest had de stad de bouwvergunning nooit ingetrokken. Maar het doet ons pijn dat er gerooid is nog voor het duidelijk was of er effectief kon worden gebouwd”, zegt Nele Van Parys van de lokale PVDA, die kort actie voerde om van de Kielsevest alsnog een groene buurtplek te maken. “De mensen hadden hier een hele zomer van het groen kunnen genieten, nu kijkt iedereen uit op een braakliggend terrein.”

Alternatieven?

Voor een nieuwe kazerne zijn er volgens de buurt voldoende alternatieven. Schepen van Stadsontwikkeling Annick De Ridder (N-VA) zag dat anders in de gemeenteraad van januari. “Een renovatie van de brandweerkazerne in de Paleisstraat was niet realistisch en de Kielsevest bleek een betere locatie dan de Grotesteenweg. De toekomstige ringparken zullen in de omgeving voor drie hectare extra groen zorgen.”

Woensdag reageerde De Ridder kort. “AG Vespa heeft beslist om de bouwvergunning in te trekken, in samenspraak met de betrokken stadsdiensten en op basis van de ingediende bezwaren. De komende maanden zullen we het studiewerk verder verfijnen.”

Een beeld van de groene zone, vorig jaar, met een van de twee officierswoningen aan de Kielsevest. De huizen zijn gesloopt, het groen is weg.

