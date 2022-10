Brandweer rukt uit voor brand aan school in opbouw: “We hebben erger kunnen voorkomen”

Futsal eerste nationale Abdelhalim Ettalaki heeft dubbel gevoel na winst van FT Antwerpen tegen Eis­den-Dorp: “Hopelijk wordt mijn knieblessu­re geen streep door de rekening”

FT Antwerpen blijft doorgaan op zijn elan. De leider in eerste nationale moest tegen Eisden-Dorp wel diep in de krachten tasten om de drie punten thuis te houden. De ploeg blijft in deze competitie ongeslagen en behoudt uiteraard samen met Anderlecht de leidersplaats. Vrijdag maakt men de verplaatsing naar Moeskroen.

24 oktober