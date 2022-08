Brandweer roept op om voorlopig niet meer te barbecueën: “Door de droogte is het risico op brand gewoon te groot”

“Het is zeker niet zo dat we nu uitzonderlijk vaak moeten uitrukken naar brandhaarden die veroorzaakt zijn door een barbecue”, aldus Marie De Clercq van Brandweer Zone Antwerpen. “Maar vanwege de hoge temperaturen en de aanhoudende droogte is het risico nu gewoon veel groter. Daarom vragen we om open vuren de komende tijd zoveel mogelijk te vermijden. Zelfs kleine stukjes as die in het droge gras terechtkomen, kunnen nu al gevaarlijk zijn.”