Brandweer kreeg 94 oproepen tijdens en na onweer: “Het ging vooral om wateroverlast”

Onweersbuien verplaatsen zich vandaag over België. Op verschillende plekken in ons land heeft het onweer al grote schade aangericht . Vanuit het westen trokken de buien naar Antwerpen. Omstreeks 12.30 gingen daar de hemelsluizen open. Een uur later was de onweersbui voorbij, maar code geel geldt nog tot 17 uur.

De Antwerpse brandweer kreeg tijdens en na de storm in totaal 94 oproepen. “Het meeste ging over wateroverlast, dus het uitpompen van kelders of straten die blank staan”, zegt Marie De Clercq van brandweer zone Antwerpen. “Een klein aantal meldingen waren voor stormschade. Een stuk van het dak of van de dakgoot was er losgekomen.”