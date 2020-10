Brandweer blust hevige keukenbrand: twee slachtoffers lichtgewond

Antwerpen Massale rush op Antwerpse winkels, net voor lockdown: “Maar straks zal er nog weinig te redden zijn in kerstperio­de”

21:41 Het léék wel een zaterdag uit de oude doos in de Antwerpse winkelstraten. Alsof corona niet meer dan een kwade droom is. Maar dan komt weer het bittere besef: het virus dompelt de stad vanaf maandag in een vroege winterslaap. Met angst voor het ontwaken na de lockdown. “Ik vrees dat er nog weinig te redden valt in de kerstperiode”, zegt Valentine Colans van kledingzaak Sincerely Valentine.