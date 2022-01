Brandende vrachtwagen zorgt voor hinder op A12: rijbaan richting Brussel volledig afgesloten

autosport FordStore Feyaerts kiest voor Giovanni Van Lil in Ford Fiesta Sprint Cup

In de Belgische Ford Fiesta Sprint Cup zal het kampioenenteam van FordStore Feyaerts in 2022 met de Antwerpenaar Giovanni Van Lil samenwerken. Dat FordStore Feyaerts voor hun vijfde seizoen kiest voor ex-Junior Giovanni Van Lil als kopman maakt duidelijk dat het team uit Haacht resoluut voor de titel wil gaan, nadat zij eerder al twee keer kampioen werden in het Ford Dealer Team Championship en met Leuvenaar Kenny Herremans in 2020 ook het BK wonnen.

18 januari