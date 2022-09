Brand in omgeving Centraal-Station Antwerpen: brandweer roept op ramen en deuren gesloten te houden

De brandweer laat aan onze redactie weten dat de brand vier verdiepingen van een appartementsgebouw heeft beschadigd. Volgens de politie zou het gaan om een leegstaand gebouw, maar het is onduidelijk of er mensen in zaten en hoe de brand is ontstaan. De brandweer is het gebouw binnengegaan via het dak, maar het vuur is moeilijk te blussen, zeggen ze aan persagentschap Belga, omdat het pand volledig ingesloten is door andere bebouwing. Verwacht wordt dat de bluswerken dus lang zullen duren.