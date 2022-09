Brand in omgeving Centraal-Station Antwerpen: brandweer roept op ramen en deuren gesloten te houden, brand wel onder controle

De brand ontstond omstreeks 5.45 uur. Het gaat om een uitslaande dakbrand in een pand in de Vestingstraat. Het gebouw ligt ingesloten achter de woningen in de straat. “De oproep kwam binnen als dakbrand, maar het incident is snel geëscaleerd naar een volledige woningbrand”, vertelt Marie De Clercq van de brandweer. Er zouden vier verdiepingen beschadigd zijn. “Er is nog geen info over eventuele slachtoffers.” De brandweer kwam massaal ter plaatse, want het gaat om een complexe brand om te blussen. “We hebben een ruime perimeter ingesteld zodat niemand erbij of erlangs kan”, aldus nog De Clercq. Ook de civiele bescherming kwam ter plaatse. Omstreeks 12.30 uur meldde de brandweer dat de brand onder controle is.