Brand in gebouw Universiteit Antwerpen is geblust, deel van dak ingestort. “Volledige bovenverdieping is vernield”

AntwerpenDe brand in de gebouwen van de Universiteit Antwerpen is geblust. Het vuur ontstond gisteravond tijdens dakwerken aan de noordelijke vleugel van de stadscampus in de Prinsstraat, maar verspreidde zich razendsnel naar de vier onderliggende verdiepingen. De volledige bovenverdieping is vernield en een deel van het dak is ook ingestort. Vandaag en de komende dagen gaan experten aan de slag om de schade te becijferen. Eén dakwerker werd met brandwonden naar het ziekenhuis gebracht. De straten rond de campus zijn intussen vrijgegeven.

“Het vuur ontstond in de historische binnentuin Hof van Liere, in het deel van het gebouw waar zich vooral bureaus bevinden”, aldus woordvoerder van de Universiteit Antwerpen Peter De Meyer. “Het is een historisch pand dat speciale werkzaamheden vereist om de dakpannen te vervangen en tijdens die werken is iets misgelopen, waardoor er brand is uitgebroken.”

Op dit moment is de brand geblust, maar de schade is groot, zegt de brandweer.

Tientallen manschappen en brandwagens van verschillende brandweerzones rukten uit om het vuur onder controle te krijgen. De vleugel die in brand stond, grenst aan de bibliotheek. De antieke collecties van die bibliotheek liepen gevaar, en werden zo snel mogelijk in veiligheid gebracht. Maar voor hun eigen veiligheid mochten de brandweerlui de bibliotheek al snel niet meer binnen om het resterende materiaal te redden. Blussen, en hopen dat dat genoeg was, was het enige dat nog restte.

Volledig scherm De brandweer maakte uiteindelijk een gat in het dak om daarlangs het bluswater binnen te spuiten. © Marc De Roeck

De brand veroorzaakte een enorme rookpluim, die zichtbaar en merkbaar was in grote delen van de binnenstad. De brandweer vroeg iedereen uit de rook te blijven en bij hinder ramen en deuren te sluiten. Mensen die binnen de perimeter woonden, werden door de brandweer gevraagd om binnen te blijven. Eens ze de perimeter uit waren, konden ze die namelijk niet opnieuw in. Even vreesde men dat er asbest was vrijgekomen, maar snel werd duidelijk dat dat niet het geval was.

Quote In amper twee minuten stond het halve dak in brand Ray en Kailey, getuigen van de brand, Schilderwerken Mertens in Wuustwezel

Schilders Ray en Kailey van Schilderwerken Mertens in Wuustwezel zagen alles gebeuren. Ze waren aan de dakkapel aan de buitenkant aan het schilderen toen de brand uitbrak. “In amper twee minuten stond het dak ter hoogte van de dakwerken in brand. Het gaat om het puntdak aan de binnenkoer van het gebouw. De dakwerkers probeerden de brand nog zelf te blussen.” De schilders dachten eerst dat het om een oefening ging. “Iedereen wandelde rustig weg, niemand zei iets en niemand keek naar boven.”

Volledig scherm Schilders Ray en Kailey van Schilderwerken Mertens in Wuustwezel zijn ooggetuigen van de brand. “In twee minuten stond het halve dak in brand.” © Patrick Lefelon

Rector Herman Van Goethem kwam in de loop van de namiddag ter plaatse en reageerde op de gebeurtenissen: “Het dak van de noordelijke vleugel staat volledig in brand. Ondertussen zakt de brand naar beneden. De brandweer probeert de brand te beperken tot die vleugel om de westelijke vleugel met de gaanderijen en de bibliotheek te vrijwaren.”

Volledig scherm Rector Herman Van Goethem komt aan en wordt ingelicht. © Patrick Lefelon

“Het deel van het gebouw waar de brand woedde, heeft een grote historische waarde”, zei woordvoerder De Meyer. “Het oudste deel van het gebouw dateert uit de zeventiende eeuw. Het maakt samen met de binnentuin deel uit van het iconische beeld van de Universiteit Antwerpen. Op menselijk vlak hebben we een geluk bij een ongeluk gehad. Doordat de examens voorbij zijn, zijn er geen studenten meer aanwezig op de campus en waren slechts weinig mensen aan het werk. Mensen die wel aan het werk waren, konden rustig worden geëvacueerd. Over de praktische en financiële kant van de brand zullen we later moeten nadenken. Prioriteit was vandaag iedereen in veiligheid brengen en de schade beperken.”

Volledig scherm De brandweer heeft woensdagavond de handen vol om het vuur te doven aan het universiteitsgebouw van de UA. De brand was omstreeks 19 uur nog steeds niet onder controle. © Jasper Van der Schoot

De brandweer liet om 20.10 uur weten dat de brand bijna onder controle is en de bluswerken afnemen. Toch bleven nog heel de nacht ploegen aanwezig: “Ondertussen zijn alle dagploegen afgelost en krijgen we versterking uit Hulpverleningszone Waasland, Brandweer zone Kempen én Brandweerzone Taxandria", laat woordvoerster Marie De Clercq van de Brandweerzone Antwerpen weten. “De omgeving van de stadscampus in de Prinsstraat blijft nog lange tijd afgesloten.” Er is één slachtoffer gevallen, een dakwerker die met brandwonden naar het ziekenhuis is gebracht.

Bibliotheek gespaard

Peter De Meyer reageerde woensdagavond voorzichtig positief: “We zijn blij dat de brand stilaan onder controle is en nog blijer dat er geen slachtoffers gevallen zijn. De bibliotheek is gespaard gebleven, maar nu is het belangrijk om de precieze omvang van de schade op te meten. Op de getroffen verdiepingen staan vooral bureaus van personeelsleden. Die zijn reddeloos verloren. Wat betreft de kunstwerken die er hangen, hebben we nog geen idee wat er wel en niet gered is. Hopelijk hebben we daar morgen meer nieuws over.”

Volledig scherm De brandweer heeft woensdagavond de handen vol om het vuur te doven aan het universiteitsgebouw van de UA. De brand was omstreeks 19 uur nog steeds niet onder controle. © Jasper Van der Schoot

Intussen werd er ook een ‘terugkeermoment’ voor mensen die spullen in het gebouw achterlieten tijdens de evacuatie, georganiseerd. De summer school van Pierre Van Damme, die donderdag plaats zou vinden op het Hof van Liere, is verplaatst naar een andere campus van de universiteit. Vanavond komt de brandweer nogmaals samen met de politie om te evalueren of personeelsleden en studenten op donderdag al dan niet ‘het hart van de universiteit’ opnieuw mogen betreden.

Personeelsleden en studenten werden rond 22 uur op de hoogte gebracht dat de straten rond de betreffende campus zijn vrijgegeven en verkeer weer mogelijk is. Twee derde van de campus zal morgen echter niet toegankelijk zijn: “De faculteit rechten wel, en ook de kleine binnentuin van het Hof van Liere. Wat betreft de bibliotheek, weten we pas morgen of die toegankelijk zal zijn. Daar moet nog extra overleg over gepleegd worden”, aldus De Meyer.

Quote Het doet me pijn. Ik heb hier zelf nog gestudeerd als historicus. Ik heb bijna mijn eigen leslokaal in brand zien staan. Bart De Wever, Burgemeester

Burgemeester Bart De Wever (N-VA) reageert aangedaan op de brand: “Het is catastrofaal. Een hele vleugel van het Hof van Lierde is verloren. Gelukkig is het niet het oudste deel. Het deel dat in brand staat, dateert van 1929. Gelukkig zitten er geen laboratoria, preciosa of bibliotheek in. Als de wind in de andere richting had gewaaid, dan was de schade nog erger geweest, want dan hadden de vlammen zich naar het oude deel verspreid.”

Volledig scherm Er woedt een hevige brand in het gebouw van de Universiteit Antwerpen. © Tessa Kraan

“Toch is het ook emotioneel voor mij. Ik heb hier zelf gestudeerd als historicus, dus ik heb bijna mijn eigen leslokaal in brand zien staan”, aldus Bart De Wever. “Het doet me veel pijn, het is namelijk een gebouw dat mij, net zoals vele Antwerpenaren, nauw aan het hart ligt. Enkele brandweermannen hebben met gevaar voor eigen leven een gat gemaakt in het dak zodat ze het water ook naar binnen kunnen spuiten. We mogen van geluk spreken dat de boeken in de bibliotheek gespaard zijn gebleven.”

Bart De Wever over de brand in de Universiteit Antwerpen.

