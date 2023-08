Brand bij Total in Antwerpse haven: bedrijfsbrandweer kan vuur snel blussen

Nachtega­len­park overspoeld door borstvoe­den­de mama's: “Een knap staaltje van de natuur”

Om de Week van de Borstvoeding af te sluiten, trokken een 80-tal mama’s zondag naar het Nachtegalenpark in Antwerpen om hun kindje tegelijkertijd borstvoeding te geven. Het event ‘Voeden in Verbinding’ vond op 21 locaties in België en Nederland plaats, om het taboe rond borstvoeding geven in het openbaar doorbreken. “Sommige mensen vinden het er gek uitzien, of vinden het zelfs vies, terwijl het zó normaal is.”