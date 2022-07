Brand aan Universiteit Antwerpen raakt moeilijk onder controle: antieke collecties van aangrenzende bibliotheek worden in veiligheid gesteld

hockey wk Michelle Struijk straks met Red Panthers tegen Australië: “Een leuke ploeg om tegen te hockeyen”

Vandaag Australië en morgen Japan: de beslissende fase in de poule van de Red Panthers op het WK in Terrassa is aangebroken. Michelle Struijk, samen met Alix Gerniers en Barbara Nelen één van de drie kapiteins van de Panthers, heeft er vertrouwen in. “We zijn op alles voorbereid en intussen zitten we helemaal in het Spaanse ritme”, lacht ze.

5 juli