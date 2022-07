Brand aan de UA in de omgeving van de Prinsstraat: bluswerken zijn begonnen

Antwerpen Weer een aanslag op woning van familie Ben Saddik, kickbokser reageert furieus: “Ik ben verdachtma­kin­gen beu”

Na de schietpartij van 1 juni is er dinsdag weer geschoten bij de woning van de Antwerpse kickbokser Jamal Ben Saddik in de Zegepraalstraat. De woning werd beschoten op klaarlichte dag onder het oog van een politiecamera die speciaal is geplaatst na de eerste aanslagen.

9:01