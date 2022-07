Braemblokken Arenawijk worden testcase voor coöperatief én betaalbaar wonen

DeurneDe stad start met een proefproject voor coöperatief wonen in de Arenawijk in Deurne. Bedoeling is om van de iconische, maar verloederde Braemblokken aan de zuidkant van de wijk zeventig betaalbare appartementen te maken. Burgers kunnen zo op een manier wonen die voor ieder apart niet haalbaar is.