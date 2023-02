Brabo staat een maand of vier droog: stad restaureert rotspartij

Het standbeeld van de Romeinse legionair Silvius Brabo die reus Antigoon heeft geveld en diens hand wegwerpt, geldt als het symbool van de stad. Het idee voor een kunstwerk rijpte nadat de Belgische staat in 1863 de Scheldetol van Nederland had afgekocht.

Controverse

Beeldhouwer was de vrijzinnige Jef Lambeaux (1852-1908). Zijn naakte Brabo joeg heel wat katholieken de gordijnen in. Onder liberaal bestuur werd het op 21 augustus 1887 ingehuldigd. Dat het beeld op de Grote Markt terechtkwam en daar de Vrijheidsboom uit 1832 verving, was niet vanzelfsprekend. De stad dacht eerst ook aan een plek voor Het Steen. Leuk weetje: Lambeaux werd aan de Grote Markt 41 geboren.

De voorbije jaren gebeurden een aantal analyses van de opbouw en de materialen van de rotsen onderaan het beeld. Bij de restauratie zal men zoveel mogelijk de beschadigde rotsen herstellen, de voegen vervangen en het vuil en afval in de holtes weghalen. Omdat de voegen een aantal weken moeten uitharden, kan de fontein niet in mei maar pas in juni weer werken.

Quote De Schelde is onze levensader. Er is in de geschiede­nis vaak hevig gevochten om de stroom als havenstad vrij te kunnen gebruiken. Niemand deed dat zo heldhaftig als Brabo. Hij versloeg de reus, maar zijn standbeeld doet dat natuurlijk niet met de tand des tijds. Annick De Ridder (N-VA), schepen van Patrimonium

Schepen voor Patrimonium Annick De Ridder (N-VA) speelt in op de legende van Brabo: “De Schelde is onze levensader. Er is in de geschiedenis vaak hevig gevochten om de stroom als havenstad vrij te kunnen gebruiken. Niemand deed dat zo heldhaftig als Brabo. Hij versloeg de reus, maar zijn standbeeld doet dat natuurlijk niet met de tand des tijds. We moeten het dus even onder handen nemen. De komende maanden versieren we de werfzone met beelden over onze Antwerpse ontstaansmythe.”

Bruiloftstaart

Als het standbeeld je aan een getrapte bruiloftstaart doet denken, is dat geen toeval. De fontein heeft een kenmerkende 19de-eeuwse ‘pièce montée-vorm. Annick De Ridder wijst ook op een aantal ‘fouten’ in het beeld. “Brabo gooit de afgehakte hand van Antigoon wég in plaats van náár de Schelde. Zijn werphouding is onnatuurlijk: steunbeen en werparm kunnen niet aan dezelfde kant staan.”

Volledig scherm De rotspartij waarop het lijk van de gevelde reus Antigoon ligt, wordt de komende drie maanden gerestaureerd. De fontein zal pas eind juni opnieuw spuiten. © Stad Antwerpen

