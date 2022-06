Brabantstunnels tijdelijk afgesloten voor herstellingswerken

Antwerpen Deense meubelwin­kel opent eerste filiaal in Antwerpen: “Design, maar voor iedereen toeganke­lijk”

In de Lombardenvest aan de Wilde Zee is gisteren een nieuw filiaal van het Deense meubelmerk BoConcept geopend. Het is de eerste winkel van BoConcept in Antwerpen, de tweede in België. De winkel heeft een oppervlakte van 411m2 en biedt eigentijdse premium meubels, verlichting en accessoires, geschikt voor grote en kleine budgetten.

