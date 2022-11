Twee zware drugscriminelen gearresteerd: ze werden gezocht voor 7 en 8 jaar cel

Lees meer over de drugsoorlog in Antwerpen in ons dossier .

Het parket vroeg de politie donderdag om twee zware jongens op te sporen, te vatten en over te brengen naar de gevangenis. Het gaat om een man van 44 jaar die deel uitmaakte van een criminele organisatie en verdovende middelen probeerde in te voeren. De tweede veroordeelde is 47 jaar en maakte deel uit van dezelfde criminele organisatie. Hij voerde effectief verdovende middelen in via de Antwerpse haven. Bijkomend is hij veroordeeld voor het bezit van wapens.