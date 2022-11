Totale make-over op komst voor Scheldekaaien tussen Steenplein en Noorderterras: duizend jaar oude burchtmuur van Antwerpen wordt opnieuw zichtbaar

Lint Dertiger die bejaarde vrouw in woonzorg­cen­trum verkracht­te doorverwe­zen naar rechtbank

De 36-jarige man uit Lier die eind juli werd aangehouden voor de verkrachting van een 89-jarige vrouw is doorverwezen naar de correctionele rechtbank. Dat heeft de Antwerpse raadkamer beslist. De man drong een woonzorgcentrum in Lint binnen en vergreep zich daar aan de bejaarde dame. Die laatste was van het gebeuren bijzonder zwaar onder de indruk.

13:25