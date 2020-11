Studente brengt eigen drankspel uit en zoekt sponsors via crowdfunding: “Bepaal zelf het tempo en doe geen domme dingen”

Het idee voor ‘Drunken Sailor’ ontstond enkele jaren geleden tijdens een reis met een jongerenreisorganisatie. “Samen met de andere vrijwilligers speelde ik er ‘s avonds drankspelletjes op de camping. Dat waren spelletjes zonder diepgang met als enige doel om zo snel mogelijk dronken te worden. Omdat ik dat na een tijdje beu was, heb ik zelf een soort van ganzenbord getekend met leuke vragen en opdrachtjes.”

Ediths zelfgemaakte spel bleek een succes bij haar vrienden. “We begonnen met drie spelers en omdat het zo aansloeg, eindigden we met vijftien. Ook de jaren nadien vroegen ze mij om het spel weer mee te nemen. Toen kwam ook het idee om het op de markt te brengen.” In augustus vorig jaar contacteerde Edith een grafisch bureau. Enkele maanden later -na veel testavonden met vrienden- werden de eerste prototypes ontworpen.

Crowdfunding

Om het spel op de markt te brengen verzamelt Edith geld via het crowdfundingplatform Ulule. Eind november hoopt ze over het nodige bedrag van 7.000 euro te beschikken. “Iedereen kan het spel bestellen voor 40 euro. Wie mij gewoon wil steunen kan ook een kleinere bijdrage doen. Als ik het bedrag bereikt heb, gaat het spel effectief in productie.”

Met Drunken Sailor mikt Edith op haar leeftijdsgenoten die net zoals haar door de huidige coronamaatregelen beperkt werden in hun sociale contacten. “Het spel wordt zoals in de goede oude tijd rond tafel gespeeld met een funfactor voor volwassenen. De focus ligt voornamelijk op elkaar écht leren kennen. Dat gebeurt met vragen zoals ‘Wat is een boei of redding geweest in je leven?’, of ‘Welk geheim weet niemand van jou?’.”

De speler die met zijn pion als eerste op het middelste vakje ‘sailor island’ geraakt, is de winnaar van het spel. Hij mag zichzelf ‘drunken captain’ noemen en zijn glas ad fundum leegdrinken. Het spel bevat ankerkaarten die beslissen welke spelers moeten drinken. Ook bij het niet uitvoeren of mislukken van een opdracht is het de bedoeling dat de spelers een slok nemen. “Voorzie voldoende drinken en kies een drankje dat je graag drinkt. Je mag gerust de spelregels zelf interpreteren. Bepaal zelf het tempo van drinken, doe geen domme dingen”, staat in de spelregels te lezen.

Alcoholmisbruik

Katleen Peleman, directeur van het Vlaams expertisecentrum voor alcohol en drugs, waarschuwt dat een drankspel zoals ‘Drunken Sailor’ kan aanzetten tot overmatig alcoholgebruik. “We weten dat het drankgebruik bij studenten erg hoog is. Hun drankspelletjes zijn niet zo onschuldig als ze lijken, want tijdens die levensfase wordt de basis gelegd voor de rest van hun leven. Hoger geschoolden drinken namelijk meer én frequenter dan lager geschoolden.” Ze had ‘Drunken Sailor’ liever gezien als een partyspel zonder alcoholgebruik. “Daarmee had Edith kunnen aantonen dat je ook een leuke avond kan hebben zonder drank. Ik zie het als een gemiste kans.”

Edith benadrukt dat ze met het spel niet wil aanzetten tot alcoholmisbruik. “Drinken is in onze maatschappij sociaal aanvaard, dus wellicht gaan we het gebruik van alcohol niet kunnen tegenhouden. Ik wil met dit spel niemand aanzetten, maar spelers wél een leuke en gezellige avond laten beleven. Aangezien het bordspel een uniek concept is, is het niet noodzakelijk om er alcohol bij te betrekken. Je kan het ook met frisdrank spelen.”

Om Edith Lagrou en haar concept ‘Drunken Sailor’ te steunen loopt de crowdfunding nog tot 30 november op de website.

Volledig scherm Het nieuwe bordspel 'Drunken Sailor'. © Elke Bernaers

Volledig scherm Edith en haar vrienden spelen 'Drunken Sailor' © Elke Bernaers