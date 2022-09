Schepenen Jinnih Beels en Els van Doesburg in de clinch over regularisatie drugs: “Legaliseren is de foute oplossing”

AntwerpenDrugs legaliseren of niet? De discussie wordt ook gevoerd in het Antwerpse stadhuis. Jinnih Beels (Vooruit) tikte maandag in Terzake haar collega-schepen Els Van Doesburg (N-VA) op de vingers voor haar beleid. Het is tijd voor actie, klinkt het, want de War on Drugs toont aan dat het huidige beleid niet werkt.

Het aantal aanslagen in Antwerpen is de laatste maanden amper bij te houden. Daarom wil de oppositie dat het probleem van drugscriminaliteit ook echt aangepakt wordt. In Terzake gingen schepen van Jeugd Jinnih Beels en haar collega Els van Doesburg in debat over de kwestie. Beels wil het gebruik van cannabis legaliseren, maar dat is niet naar de zin van van Doesburg. Dat zou immers een fout signaal zijn, geeft ze mee.

Canada en Duitsland

“Het aantal gebruikers is nog nooit zo hoog geweest als vandaag, net als het aantal aanslagen”, aldus Beels. En dus wil ze de War on Drugs anders aanpakken. De schepen van Jeugd wil zich graag baseren op de aanpak van bijvoorbeeld Canada of Duitsland. Zij focussen op preventie, hulpverlening en schadebeperking.

Met dat model is Els van Doesburg het niet eens. Zij kiest voor een harde aanpak. “Legaliseren is de foute oplossing”, vindt van Doesburg. “Als je cannabis reguleert, dan kan je het probleem benaderen vanuit het gezondheidsperspectief”, verdedigt Beels haar standpunt. Uruguay is hierin een modelleerling. Ook bij ons waarschuwen experten trouwens dat een volledig verbod niet zal werken, klinkt het bij Beels.

“Hypocriet beleid”

Van Doesburg vindt dat Uruguay maar één succesverhaal is. “In Canada werkt het bijvoorbeeld niet”, zegt ze. De illegale markt terugdringen is voor haar een onmogelijke opdracht. Zij heeft het zelfs over een “hypocriet beleid”. Over één ding zijn de twee schepenen het wel eens: “coke snuiven is niet normaal”. Hoe de problematiek dan moet worden aangepakt, is een ander verhaal.

