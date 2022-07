Bouw maritiem centrum op Droogdokkensite start in 2024

Antwerpen Man die 14-jarige puber overhaalde tot maken van pornofilm­pjes verplicht geïnter­neerd

De Antwerpse rechtbank heeft besloten dat de 33-jarige Joachim P. verplicht opgenomen moet worden in een psychiatrische instelling. Die beslissing komt er nadat P. via Instagram contact opnam met een 14-jarige puber en hem opdroeg talloze seksuele handelingen te stellen en videomateriaal naar hem op te sturen. Opvallend was dat P. zijn eigen problematiek zo ernstig vond dat hij euthanasie overwoog.

