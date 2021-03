Botsing tussen vrachtwagen en personenwagen in Kennedytunnel: ongeval afgehandeld, maar wel nog file vanaf Haasdonk op E17

Vanochtend reed een auto in op een vrachtwagen in de Kennedytunnel in de richting van Nederland. Het voertuig kwam helemaal vast te zitten onder de achterzijde van de vrachtwagen, met grote materiële schade en verkeerschaos tot gevolg. Over de toestand van de chauffeur van de personenauto is nog niets bekend. Ondertussen is het ongeval afgehandeld en zijn de opruimwerken beëindigd, maar de file is nog aan het oplossen.