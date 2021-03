Botsing tussen 2 vrachtwagens in Kennedytunnel: 2 rijstroken versperd richting Nederland

AntwerpenHet Vlaams Verkeerscentrum meldt op Twitter dat er een ongeval gebeurd is in de Kennedytunnel in de richting van Nederland tussen twee vrachtwagens. Daardoor zijn de rechterrijstrook en de middenste rijstrook versperd. Men raadt aan om om te rijden via Brussel als men van Gent naar Hasselt moet rijden.