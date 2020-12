Borstbeeld voor Beerschot-icoon Rik Coppens moet er in april 2021 eindelijk staan: sterspeler Holzhauser schenkt 1.000 euro

voetbal 1A Ayrton Mboko (Beerschot) maakte debuut in 1A, straks vervolg tegen Eupen? “Kinder­droom werd waarheid”

3 december Door de onbeschikbaarheid van Joren Dom en Réda Halaimia kon Ayrton Mboko (23) vorig weekend zijn debuut maken in de hoogste voetbalklasse. De kans is trouwens reëel dat de rechtsback tegen Eupen opnieuw een kans zal krijgen in Beerschots basiself. “In eerste klasse spelen is iets waar ik als kind al van droomde.”