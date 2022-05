Borsbeek leent 3,5 miljoen euro van de stad Antwerpen om twee gemeentescholen open te houden

Dat Borsbeek in moeilijke papieren zit, is geen geheim meer. Zo’n 3.5 miljoen euro was nodig om de twee gemeentescholen (tijdelijk) te redden. Daarvan gaat 1 miljoen naar werkingsmiddelen en 2.5 miljoen naar de kosten van het nieuwe schoolgebouw. Aanvankelijk liepen er gesprekken tussen Fluxus - met een hoofdzetel in Turnhout- en het Stedelijk Onderwijs. Deze laatste trok aan het langste eind en zal beide scholen verder begeleiden. Volgens Antwerps schepen voor Financiën Koen Kennis (N-VA) gaat het om een overbruggingskrediet om de onderwijsverplichtingen na te komen.

Geen uitgemaakte zaak

Dat de stad Antwerpen beide scholen nog niet meteen overneemt, is voor burgemeester va Borsbeek Dis van Berckelaer (Iedereen Borsbeek) een bewijs dat de fusie nog niet rond is: “De fusie is nog geen uitgemaakte zaak en laat dat bij deze duidelijk zijn. Stel dat de fusie niet doorgaat, zullen we die lening renteloos terugbetalen. Ondertussen zullen we de verdere stappen bespreken. Eind december 2023 weten we of die al dan niet doorgaat. Dan hebben we nog twee jaar zachte landing om de toekomst van onze twee fantastische scholen te bespreken. De stad moet ons nog steeds respectvol als een autonome gemeente behandelen, zoals nu te weinig gebeurt.”