Bootje Antwerpse zeescouts omgeslagen op Oosterschelde, iedereen veilig aan wal

Antwerpen Kennedytun­nel deels afgesloten in beide richtingen door waterover­last

4 juli In de Kennedytunnel is in beide richtingen zware verkeershinder door de wateroverlast. Dat meldt het Vlaams Verkeerscentrum op Twitter. In de richting van Antwerpen is het rechterrijvak versperd, maar richting Gent zijn ondertussen al 2 rijvakken niet toegankelijk.