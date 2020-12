‘Bom’ in brievenbus in Hoboken is geen criminele afrekening maar wel vergelding voor overspel

Antwerpen/Muizen ZOO en Plancken­dael beleven jaar vol geboortege­luk, maar ook veel miserie: “Deze crisis zullen we nog jaren voelen”

13:06 "De ZOO bestaat al 177 jaar en maakte twee wereldoorlogen mee: het is zwaar, maar omvervallen gaan we niét doen." De lockdowns hebben een ravage aangericht bij ZOO Antwerpen en Planckendael in Muizen, maar directeur Dries Herpoelaert trekt zich op aan de mooie momenten. "Wat er ook gebeurt: we blijven vol passie voor de dieren zorgen. Dat garandeer ik."