Boeren voeren protest in Antwerpse haven: “De regering vult het stikstofbad verder, terwijl de boeren het moeten legen”

AntwerpenEen tiental landbouwers hield vandaag in de Antwerpse haven een actie tegen het stikstofakkoord van de Vlaamse regering. “Terwijl jonge boeren massaal zullen afhaken wegens het gebrek aan perspectief door het akkoord, blijft de Vlaamse regering het bad verder vullen door in de industrie wel vergunningen te verlenen.”

De Vlaamse regering wil de uitstoot van stikstof omlaag krijgen en heeft daarvoor in februari een reeks maatregelen afgekondigd. Dat stikstofakkoord legt onder meer vast dat de varkensstapel tegen 2030 met 30 procent omlaag moet. Er is ook de veelbesproken maatregel om een 40-tal ‘rode bedrijven’ tegen 2025 verplicht te sluiten. Het gaat om landbouwbedrijven die door de combinatie van hun ligging met hun uitstoot een belangrijke impact hebben op de natuur in hun omgeving.

Quote Ineos, dat een uitstoot heeft die gelijk is aan 100 gemiddelde melkveebe­drij­ven, kreeg onlangs zijn vergunning van de Vlaamse regering



Groene Kring, de grootste organisatie van land- en tuinbouwers in Vlaanderen

Sinds het stikstofakkoord werd voorgesteld, zijn de zorgen bij boeren heel groot. Tijdens het openbaar onderzoek over de plannen werden net geen 19.000 bezwaarschriften ingediend vanuit 300 gemeenten. Eind juni hebben ook heel wat Vlaamse boeren sereen actie gevoerd met onder andere tractoren die post vatten op bruggen. Onrust rond plannen voor strengere regels rond de uitstoot van stikstof bij de boeren speelt niet alleen in Vlaanderen, maar ook in Nederland. Daar moet de emissie van ammoniak - vooral veroorzaakt door mest - door dieren met veertig procent omlaag. Dat leidde de voorbije maand tot hevige protesten.

Onrechtvaardig

Deze voormiddag trokken de boeren van Groene Kring, de grootste organisatie van jonge land- en tuinbouwers in Vlaanderen, naar chemiebedrijf Ineos in de haven. Met een tiental tractoren en een symbolisch bad maakten ze duidelijk dat de Vlaamse regering met twee maten en twee gewichten te werk gaat en plastic boven voedsel stelt. “Het akkoord offert de lansbouwsector helemaal op, maar voor de industrie blijkt er wel veel mogelijk te zijn. Zo kreeg Ineos, dat nochtans een uitstoot heeft die gelijk is aan 100 gemiddelde melkveebedrijven, onlangs zijn vergunning van de Vlaamse regering. De Vlaamse regering vult het stikstofbad dus verder, terwijl de boeren het moeten legen”, klinkt het.

Lies Bernaerts (27) is varkenshouder en nam deel aan de actie. “We zijn hier met een tiental deelnemers en vijf tractoren. We houden deze kleine actie omdat we het onrechtvaardig vinden dat de stikstofregels strenger zijn voor de landbouw dan voor de industrie”, legt ze uit. “Mijn milieuvergunning loopt af in 2029 en door de nieuwe regels zal ik mijn huidige bedrijf niet kunnen houden. Om een nieuwe vergunning te krijgen moet ik volledig nieuwe stallen bouwen, wat een enorme investering is. Het beleid kijkt momenteel slechts naar de komende 10 à 15 jaar, dus we vragen om een toekomstperspectief. We zouden graag mee aan tafel zitten voor een lange termijn visie.”

Quote We zetten in op verduurza­ming door innovatie en zorgen we voor een minimale impact en een uitgebrei­de compensa­tie van natuur Nathalie Meert, woordvoerder van Ineos

Sector verduurzamen

Ineos respecteert dat de landbouwers actie voeren om hun zorgen kenbaar te maken, maar is van oordeel dat ze niet aan het juiste adres zijn. “Als maatschappij staan we voor grote milieu-uitdagingen, en het is zowel aan de industrie als aan de landbouw om aan oplossingen te werken”, zegt woordvoerder Nathalie Meert. “Met ons Project One zetten we in op verduurzaming door innovatie en zorgen we voor een minimale impact en een uitgebreide compensatie van natuur. We produceren ethyleen met de laagste koolstofvoetafdruk van Europa. Door gebruik te maken van de best beschikbare technieken worden ook stikstofoxiden en ammoniak tot het absolute minimum beperkt. De Vlaamse Regering heeft een vergunning toegekend wegens onze ambitie om de sector te verduurzamen.”

Tot 1 augustus konden adviesverlenende instanties en lokale besturen een reactie indienen op het stikstofakkoord. Intussen worden alle ingediende bezwaren verwerkt en onderzocht. Nadien belandt het dossier opnieuw op de tafel van de Vlaamse regering. Die kan dan eventueel zaken bijsturen, al wil minister Demir niet afwijken van het einddoel, het sterk verminderen van de stikstofuitstoot.

LEES OOK:

Volledig scherm Phille Renders en Lies Bernaerts van Groene Kring. © Klaas De Scheirder

Volledig scherm © Klaas De Scheirder

Volledig scherm © Klaas De Scheirder

Volledig scherm © Klaas De Scheirder

Volledig scherm © Klaas De Scheirder

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.