Bodybuilder uit Free Love Paradise al voor de derde keer veroordeeld voor hormonenbezit

Gaêtan (29) en Cristina (27) zijn een van de Vlaamse koppels in Free Love Paradise. Daarin testen zes liefdesduo’s uit hoever ze willen en kunnen gaan in het creëren van een open relatie. Bij het begin van het programma kwam Gaêtan in opspraak toen bekend raakte dat hij was veroordeeld tot een werkstraf van tachtig uur. Hij maakte deel uit van een veertienkoppige bende die klant was bij het sportvoedingsmerk SuppTrade van de Nederlander Alex V. Gaêtan was aanvankelijk veroordeeld tot een jaar cel, maar die straf werd in het hof van beroep omgezet naar een werkstraf. In 2015 had hij ook al eens tachtig uur werkstraf gekregen voor het gebruik en bezit van hormonale producten.