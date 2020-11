Bob Van Staeyen (84) van legendarische Antwerpse band De Strangers overleden

Bob Van Staeyen was al een tijdje ziek. Zijn toestand was de jongste tijd zó verslechterd dat hij enkele dagen geleden in het ziekenhuis is opgenomen. Daar overleed hij zaterdag, in aanwezigheid van zijn vrouw Annie.

Van Staeyen was sinds 1964 lid van De Strangers, de legendarische Antwerpse groep bekend van de nummers Antwaarpe, Schele Vanderlinden, Oh Mijnen Blauwe Geschelpte en Bij de Rijkswacht. Naast zanger was hij ook af en toe als acteur te zien op televisie. Behalve in de VTM-reeks De Strangorianen, had hij ook een belangrijke rol in de komische serie Benidorm waar hij Theo speelde.

Wonderschone stem

Bij De Strangers is de verslagenheid immens. “We wisten dat het niet goed ging met Bob. Maar dat het zó snel ging gaan, had niemand zien aankomen", reageert Bobs collega Nest Adriaensen. “We zullen Bob herinneren als een toffe, rustige kerel. Een échte vriend ook. En een prima zanger. Bob had een wonderschone stem. Niet voor niets zong hij de solo in Antwaarpe.”

Hoe moet het nu verder met De Strangers? “Nu Bob er niet meer is, is het einde verhaal, vrees ik. Er waren nog plannen om iets te doen voor onze 70ste verjaardag. Maar daar heeft niemand goesting in natuurlijk.”

Van Staeyen was bediende van beroep. Hij huwde in 1959 en werd in 1962 vader van een dochter, Christina.