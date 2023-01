BMB Bouwmaterialen neemt drie vestigingen van Bouwgroep over: “Win-win-win voor Bouwgroep, BME Group én voor lokale vakspecialisten”

Antwerpen/Hasselt/Ravels/TurnhoutBMB Bouwmaterialen neemt drie vestigingen van Bouwgroep over. Vanaf vandaag kopen bouwprofessionals hun materiaal bij BMB Bouwmaterialen Turnhout, Hasselt of Ravels. Voor klanten, leveranciers en het personeel verandert er voorlopig niets.

Bouwgroep is een distributeur van bouwmaterialen met drie locaties in de Antwerpse Noorderkempen en Limburg. Er werken 41 werknemers bij het familiebedrijf. Tot nu toe maakte Bouwgroep deel uit van de aankoopgroepering Gedimat. De zussen Sabine en Veronique Jansen, eigenaars van Groep Den Dam, zijn enthousiast over het akkoord met BME Group.

BME is dan weer een van Europa’s meest toonaangevende bedrijven in de distributie van bouwmaterialen. Het bedrijf is in België actief onder de merknamen ‘BMB Bouwmaterialen’ (algemene bouwmaterialen) en ‘STG’ (sanitair, technische groothandel), voorheen bekend als “Sax, Lambrechts en Schrauwen”.

“Dankzij de overname, kunnen we onze vestigingen verder professionaliseren en digitaliseren”, zegt Veronique Jansen van Bouwgroep. Voor BMB Bouwmaterialen, de Belgische tak van BME Group, is de overname één van de stappen om haar netwerk te verdichten en haar aanwezigheid in Vlaanderen verder te versterken.

Continuïteit

BMB Bouwmaterialen neemt de drie bouwhandels in Turnhout, Hasselt en Ravels over in hun bestaande toestand, inclusief het personeel. Op de drie locaties zal in de toekomst het klassieke assortiment bouwmaterialen aangeboden worden, in lijn met de andere vestigingen van BMB Bouwmaterialen.

Dankzij de overname blijven de drie vestigingen dé lokaal verankerde bouwpartner bij uitstek, die beroep kan doen op bijkomende expertise en betere aankoopcondities. Op die manier maken ze hun engagement om de beste service en het beste aanbod te hebben, verder waar in de toekomst.

15 locaties in Vlaanderen

BMB Bouwmaterialen heeft haar hoofdkantoor in Antwerpen en beschikte reeds ​over een sterk netwerk van twaalf locaties in de Vlaamse regio, waar ongeveer 280 medewerkers werkzaam waren. Met de drie laatst bijgekomen locaties in Turnhout, Hasselt en Ravels groeit BMB Bouwmaterialen naar vijftien locaties en 320 medewerkers en versterkt het haar aanwezigheid in Vlaanderen.

“Wij zijn bijzonder enthousiast over deze overname” klinkt het bij Jef Huet, directeur van BMB Bouwmaterialen. “Bouwgroep is een sterk familiebedrijf, met een trouw klantenbestand en een team van meer dan 40 gedreven en ervaren medewerkers. We zijn ervan overtuigd dat we samen een nóg beter aanbod en een nóg betere service kunnen bieden naar de lokale vakman uit de regio. De drie locaties vullen de bestaande footprint van BMB Bouwmaterialen bovendien mooi aan. Dit akkoord is een win-win-win, voor Bouwgroep, voor BME Group én voor de lokale vakspecialisten.”

