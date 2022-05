Blueness, het nieuwe restaurant van Sergio Herman, opent op 31 mei

AntwerpenSergio Herman heeft de datum bekendgemaakt waarop zijn nieuwe restaurant opent: de sterrenchef start op 31 mei met Blueness Antwerp in de Lange Gasthuisstraat. In Blueness, een nieuwe versie van zijn foodbar in Cadzand, staat de Franse keuken met Japanse accenten centraal. De zaak komt onder het dak van luxeboutique Verso van de familie Dheedene.

Dat Sergio Herman een nieuwe Blueness zou openen in Antwerpen, is al een tijdje geweten. Nu heeft de sterrenchef ook de datum bekendgemaakt: 31 mei. De opening van Blueness Antwerp is de start van een nieuw verhaal voor Sergio Herman, waarbij onder zijn mentorschap jong, culinair talent op de voorgrond wordt gebracht. Herman kookt niet zelf bij Blueness, er zullen twee vrouwen aan het roer staan: chef Jaclyn Kong en maître Dorine Van den Eynde. Beide vrouwen werkten al in verschillende andere zaken van Herman. In de keuken wordt de moderne Franse keuken gecombineerd met Japanse invloeden.

Blueness klassiekers

“We hebben het concept Blueness opnieuw uitgevonden”, aldus Herman. “Aan de unieke bar kunnen gasten in een dynamische sfeer genieten van de open keuken, terwijl het met kaarsen verlichte restaurant een meer intieme beleving belooft. Er is ruimte voor persoonlijke gerechten van chef Jaclyn Kong en onze gasten mogen ook de Blueness classics verwachten zoals de miso kip van de robata grill en langoustines met dashi beurre blanc en bloemkool.”



Volledig scherm Blueness Antwerp combineert de Franse keuken met Japanse invloeden. © Chantal Arnts

Mode en gastronomie

De zaak komt vlak naast Le Pristine, waar tot voor kort Verso Café was. Zowel voor Le Pristine als voor Blueness werkte Sergio Herman samen met de modefamilie Dheedene, die ook een luxeboutique in het pand hebben. “Hoewel Verso Café een succesverhaal was en gemist zal worden, zijn we erg enthousiast over deze nieuwe wind”, aldus Miguel Dheedene, co-owner van Fashion Club 70. “Sergio begrijpt wat het betekent om dynamiek, luxe en verfijning voor te schotelen: drie eigenschappen die je ook in het aanbod van onze Verso boutiques terugvindt. High-end fashion en fine dining onder één dak op zulk hoog niveau, daar zijn we zeer trots op.”

Het interieur van Blueness Antwerp werd uitgetekend door het Deense Space Copenhagen, net als het interieur van Le Pristine. Het ontwerpbureau ontwierp onder andere het interieur voor het 11 Howard Hotel in New York, The Stratford in Londen en Noma in Kopenhagen. Daarnaast is er ook hedendaagse kunst te bewonderen van verschillende kunstenaars.

Blueness Antwerp opent op dinsdagavond 31 mei, reserveren kan tot maximaal 4 personen vanaf woensdag 18 mei 2022.

