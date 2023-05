BlueChem investeert 6,3 miljoen euro in extra labocapaciteit (en Brouns en Caluwaerts proeven alvast van bier uit bierprinter)

Colombiaan­se kunstenaar stelt nieuwe sculptuur voor in Stadspark

“Wie of wat plaatsen we vandaag op een voetstuk?” Dat is het uitgangspunt van het project ‘Publiek Figuur’ van ‘Kunst in de Stad’. De stad gaat daarvoor elk jaar op zoek naar een hedendaagse kunstenaar die een nieuw werk creëert én tentoon mag stellen in het Stadspark. Dit jaar is de eer aan de Colombiaanse kunstenaar Iván Argote met zijn sculptuur ‘Antipodo’.