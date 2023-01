Blonde Vicky en voetbalvriend hacken computer van rederij om cocaïne binnen te smokkelen: “Ik had geld nodig om van mijn verslaafde vriend af te raken”

Antwerpen Fransman rijdt in op politie aan uitrit Kennedytun­nel: “Ik was op terugweg van verjaar­dags­feest­je en had wat drugs mee”

De 24-jarige Mehdi M. uit het Franse Roubaix was helemaal in paniek toen hij op 29 november in een wilde rit over de E19 en de Antwerpse Ring inreed op twee politiemannen. Op videobeelden is te zien hoe hij daarna op de berm klimt om weg te vluchten. De openbare aanklager vordert twee jaar celstraf. Eén van de jonge agenten getuigde hoe hij voor zijn leven moest wegspringen.

4 januari