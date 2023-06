Binnenkort 17de editie van ‘Museumnacht’ in Antwerpen

SUPPORTERS­BLOG ANTWERP KAMPIOEN. Ant­werp-spe­lers verlaten Grote Markt in open bus, juichende fans volgen hen

Gisteren kroonde Antwerp zich tot kampioen in de Belgische voetbalcompetitie. De stad kleurt vandaag dan ook helemaal rood en wit voor The Great Old. De eerste titel in 66 jaar wordt stevig gevierd door spelers en supporters. Een massa supporters verwelkomde de spelers op de Grote Markt na een boottocht op de Schelde en een ritje in een open bus. Momenteel worden ze gehuldigd op het stadhuis. Volg de supportersgekte hieronder op de voet.