BINNENKIJKEN. Sterrenchef Bart De Pooter staat vanaf morgen achter het fornuis in nieuw vijfsterrenhotel Sapphire House: “Groenten krijgen de hoofdrol”

Futsal eerste nationale FT Antwerpen neemt ferme optie op finale play-offs na knappe winst in Châtelet

FT Antwerpen heeft dit weekend gouden zaken gedaan in de halve finale van de play-offs. Na een fel bewogen wedstrijd haalden de Sinjoren het met 5-6. Indien er vrijdagavond in eigen huis opnieuw gewonnen wordt, is het ticket voor de finale een feit. De kans is groot dat Halle-Gooik na de winst in Herentals daarin de tegenstander wordt.

15 mei