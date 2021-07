Binnenkijken in het eerste vijfsterrenhotel van Antwerpen: “Vier toprestaurants en kamers tot 2.500 euro per nacht”

ANTWERPEN Nieuwe band rond David Bovée strikt regisseur Jan Eelen als vaste gitarist

10:26 De nieuwe band ‘Nine And A Half’ rond muzikant David Bovée van onder andere Think of One en cultgroep De Plakband staat vrijdag op de planken bij minigolf Beatrijs op Linkeroever. Opvallend is dat Bovée regisseur Jan Eelen niet enkel gestrikt heeft om de eerste videoclip op te nemen, maar ook als vaste gitarist van de band.